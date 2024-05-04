Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Bütüncül Şifa’ya suç duyurusu

Yetkisiz kişilerden sağlık hizmeti alınmaması konusunda sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanlığı, ünlü Youtuber Zeynep Işık Büyükbay hakkında suç duyurusunda bulundu. İhbarlar üzerine, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün Büyükbay'ın Ümraniye'deki 'Bütüncül Şifa Danışmanlık Merkezi' adlı işyerinde yaptığı incelemede; bidonlar içinde sülükler bulundu. Sülüklerin müşterisine ait olduğunu öne süren Büyükbay, firmasında herhangi bir sağlık hizmeti verilmediğini, hacamat, akupunktur gibi işlemlerin yapılmadığını savundu. Firmanın internet sitesinde de 'hastalıkların ruhsal sebepleri, kuru kupa, masaj, hacamat, akupunktur, biyoenerji' gibi işlemlerin yapıldığına dair bilgiler olduğu belirlendi. Büyükbay ve işyeri hakkında yapılan suç duyurusunda; her türlü sağlık hizmetinin ilgili alanda diploması olan kişilerce yapılabileceği aktarılarak, yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verilmesinin telafisi güç veya imkânsız neticeler doğurabileceği kaydedildi. Büyükbay'ın kullandığı 'bütüncül tıp uzmanı' titrinin de yanlış olduğu ifade edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükbay hakkında soruşturma başlattı.