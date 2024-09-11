Sağlık Bakanlığı'ndan "İstanbul'da maymun çiçeği vakası" iddialarına ilişkin açıklama

Sosyal medya platformu X'te paylaşılan bir videoda, İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığına yakalandığı iddia edilmişti. Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI TESPİT EDİLMEDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir.

Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir.

"KAYNAĞI BELİRSİZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.