Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100’de!

Hedef ilk 10! Bu başarı geçmişiyle geleceğe yürüyen ve bir üniversite bir öğrenci bir öğrenci bir üniversite mottosuyla çalışan büyük bir birikimin ürünüdür. Bu başarı aile ruhu ile birbirine kenetlenmiş asil ve azimli kadromuzun başarısıdır. Bu bir başlangıç ve biz hedeflerimize çok yakınız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."