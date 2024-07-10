Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yangın: Tarihi binanın kubbesi çöktü

Edinilen bilgilere göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tarihi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.