Sağlık bilincinde ‘farkındalık’ artışı

SAĞLIK Bakanlığı'nın 2023 yılında gerçekleştirdiği "Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri Saha Araştırması", Türkiye'deki sağlık okuryazarlığı düzeylerini ve bununla ilişkili faktörleri ayrıntılı bir şekilde ortaya koydu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen araştırma, 15 bin 430 hane üzerinde 9 bin 541 kişi ile gerçekleştirildi ve katılımcıların sağlık okuryazarlığı düzeyi incelendi. Nüfusun yüzde 46.1'inin sağlık okuryazarlığı yeterli veya daha yüksek iken 2017 çalışmasında bu değer sadece yüzde 31.1 olarak saptanmıştı. Bu da aradan geçen 6 yılda farkındalık düzeyinde yaşanan artışı gözler önüne serdi. Ancak her iki araştırmada da katılımcıların büyük bir kısmının sağlık okuryazarlığı düzeyinin yetersiz veya sınırlı olduğu görüldü.