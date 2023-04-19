Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Bursa Yüksek Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anestezi Teknikeri olarak çalışan Halil Coşkun sabah mesaiye gitmedi. Kendisini telefonla arayan arkadaşları da Coşkuna bir türlü ulaşamadı. Mesai bitiminde Halil Coşkun'un Yıldırım ilçesi Mimarsinan mahallesindeki evine giden arkadaşları, yedek anahtarla içeriye girdi.

Evin oturma odasında hareketsiz yatan Coşkunu gören mesai arkadaşları koluna damar yolu açılmış halde buldukları Coşkun'un nabzının atmadığını fark etti. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede eve gelen ekipler, Halil Coşkun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılığın incelemesinin ardından genç sağlıkçının cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.