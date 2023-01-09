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Giriş Tarihi: 10.1.2023

Sağlık çalışanına evinin önünde silahlı saldırı

ABBAS ÇAKAR
Sağlık çalışanına evinin önünde silahlı saldırı
Kocaeli'nin İzmit İlçesi'nde sağlık çalışanı Hürrem Doğan (31) evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay dün saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Radyoloji bölümünde sağlık teknisyeni olarak görev yapan Hürrem Doğan, spora gitmek üzere evinden çıkıp otomobilinin yanına geldiği sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Doğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganın yaklaşık 4 saat boyunca bina çevresinde dolaştığı ve Doğan'ın evden çıkmasını beklediği tespit edildi. Polis, katil zanlısının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Sağlık çalışanına evinin önünde silahlı saldırı
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