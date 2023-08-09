Haberler Yaşam Haberleri Sağlık çalışanına şehitlik unvanı! Acılı eş: ‘Allah devletimize zeval vermesin’
Giriş Tarihi: 9.8.2023 13:04 Son Güncelleme: 9.8.2023 13:20

Sağlık çalışanına şehitlik unvanı! Acılı eş: ‘Allah devletimize zeval vermesin’

Konya’da 7 ay önce görev başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden hemşire Abdurrahman Karataş’a (33) Sağlık Bakanlığı tarafından şehitlik unvanı verildi. Acılı eş Anakız Karataş, “Rabbim devletimize zeval vermesin, bu belge bizler için en büyük onur oldu” dedi.

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Sağlık çalışanına şehitlik unvanı! Acılı eş: ‘Allah devletimize zeval vermesin’

Hemşire Abdurrahman Karataş, 11 Ocak günü Hadim Devlet Hastanesi'nde görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Abdurrahman Karataş'a Sağlık Bakanlığı tarafından görev şehidi unvanı edildi. Abdurrahman Karataş adına düzenlenen 'Şehitlik Belgesi' İl Sağlık Müdür Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından eşi Anakız Karataş'a verildi.



Genç yaşta eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Anakız Karataş, "Acımız hep taze, eşim hep aklımda. Rabbim devletimize zeval vermesin, bu belge bizler için en büyük onur oldu" dedi.

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Sağlık çalışanına şehitlik unvanı! Acılı eş: ‘Allah devletimize zeval vermesin’
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