Sağlık çalışanına tehdit cezasız kalmadı

Gittiği hastanede görevli sağlık çalışanının üzerine yürüyüp tehditler savuran İyi Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu'nun yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.

Olay İstanbul Üsküdar'da 3 Aralık 2021 günü Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yaşandı. İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, annesiyle birlikte gittiği hastanede sağlık çalışanına tehditler savurdu. O anlar kameralara yansıdı. Görüntüler büyük tepki toplarken savcılık da olay çıkaran İYİ Parti İlçe Başkanının "Bak ben sana sorarım o beyaz kodu. Sen kiminle oynadığının farkında mısın? Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" sözleri ile hemşire Feyza Göçeri'nin üzerine yürüyerek tehdit ettiğini belirledi.

"TEHDİT ETMEDİM, ŞİKAYET HAKKIMI KULLANDIM" SAVUNMASI

Hakkında "tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davaya yazılı savunma sundu. Kendini savunmak yerine hemşireyi suçlayan Ofluoğlu, sağlık çalışanının annesine bağırması üzerine olayların geliştiğini iddia etti. Hemşirenin beyaz kod vereceğini söylemesi üzerine beyaz kodun ne olduğunu bilmediğini öne süren İYİ Partili Ofluoğlu, "Annemle haksız yere hastaneden atılacağımı ve sağlık hizmetlerinden faydalanamayacağımızı düşündüm. Beyaz kod vereceğini söyleyerek adeta tahrik etti. 'Beyaz kodu sorarım sana' diyerek şikayet hakkımı kullanacağımı beyan ettim. Hakkını kullanan kişiye ceza verilemez" diyerek ilginç bir savunmaya imza attı.

TEHDİT SUÇU SABİT: PARA CEZASI

Mahkeme Hasan Ofluoğlu'nun savunmasına itibar etmedi, "tehdit" suçunun sabit olduğunu belirtti. Ofluoğlu'nun 27 gün adli para cezasına çarptırılmasına hükmeden mahkeme, günlüğü 20 liradan toplamda 540 lira ödemesine karar verip cezada ertelemeye de gitmedi.