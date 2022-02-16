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Giriş Tarihi: 17.2.2022

Sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı

Sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı
İSTANBUL Ümraniye'de sağlık çalışanını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, geçen hafta Ümraniye Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 olan bir hastanın kendisine müdahale eden acil tıp teknikerini darbetmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Şüpheli Hakan Ç, Kovid- 19 olması nedeniyle bulunduğu karantinanın süresinin tamamlanmasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından sevkedildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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Sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı
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