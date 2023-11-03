Sağlık çalışanları İsraili protesto etti

Sağlık alanında faaliyet gösteren 29 Sivil Toplum Kuruluşu'nun temsilcileri ile doktorlar ve sağlık çalışanları, Filistin'de yaşananlar sebebiyle Fatih'teki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde alkışlı protesto gösterisi gerçekleştirdi. Protesto gösterisi sonrası topluluk adına basın açıklamasını Türkiye Sağlık STK'ları Platformu (TUSEP) adına Dr.Ahmet Erçek yaptı.

İSRAİL'İN SUÇ İLEME KAPASİYESİ ORTADAN KALDIRILMALI

Açıklamada, "Hiçbir insani ve ahlaki değer, ilke ve kural tanımayan İsrail denilen terör örgütü acilen durdurulmalıdır. Her gün yüzlerce çocuk, yaşlı ve kadını vahşice öldüren, sivil insanların tepelerine yağmur gibi füze ve bombalar yağdıran, ambulans ve hastaneleri bombalamaktan çekinmeyen, katliam ve soykırım suçu işlemekten zerre kadar imtina etmeyen bu seri katil sürüsünün, bu cani topluluğun suç işleme kapasitesi ortadan kaldırılmalı, suç aletleri elinden alınmalı ve etkisiz hale getirilmelidir." denildi.

VAZİFEYE HAZIR DURUMDA OLDUĞUMUZUN BİLİNMESİNİ İSTERİZ

Açıklamanın devamında, "Bizler Türkiye'deki doktor ve sağlık çalışanları olarak, üzerimize düşen ve düşecek olan her türlü vazifeye hazır olduğumuzun, her daim mazlumun yanında zalimin ve zulmün karşısında olduğumuzun ve olmaya devam edeceğimizin Türkiye ve dünya kamuoyunca bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.