Haberler Yaşam Haberleri Sağlık çalışanları İsraili protesto etti
Giriş Tarihi: 3.11.2023 19:40 Son Güncelleme: 3.11.2023 20:11

Sağlık çalışanları İsraili protesto etti

İsrail'in Gazzeye yönelik soykırımı ve hastanelerin bombalanarak sivil insanların katledilmesi İstanbul'da sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.Sağlık alanında faaliyet gösteren 29 STK'nın temsilcileri, doktor ve sağlık çalışanları, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde alkışlı İsrail protestosu gerçekleştirerek basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Bizler Türkiye'deki doktor ve sağlık çalışanları olarak, üzerimize düşen ve düşecek olan her türlü vazifeye hazır olduğumuzun, zulmün karşısında olduğumuzun ve olmaya devam edeceğimizin Türkiye ve dünya kamuoyunca bilinmesini isteriz" dediler.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sağlık çalışanları İsraili protesto etti

Sağlık alanında faaliyet gösteren 29 Sivil Toplum Kuruluşu'nun temsilcileri ile doktorlar ve sağlık çalışanları, Filistin'de yaşananlar sebebiyle Fatih'teki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde alkışlı protesto gösterisi gerçekleştirdi. Protesto gösterisi sonrası topluluk adına basın açıklamasını Türkiye Sağlık STK'ları Platformu (TUSEP) adına Dr.Ahmet Erçek yaptı.

İSRAİL'İN SUÇ İLEME KAPASİYESİ ORTADAN KALDIRILMALI

Açıklamada, "Hiçbir insani ve ahlaki değer, ilke ve kural tanımayan İsrail denilen terör örgütü acilen durdurulmalıdır. Her gün yüzlerce çocuk, yaşlı ve kadını vahşice öldüren, sivil insanların tepelerine yağmur gibi füze ve bombalar yağdıran, ambulans ve hastaneleri bombalamaktan çekinmeyen, katliam ve soykırım suçu işlemekten zerre kadar imtina etmeyen bu seri katil sürüsünün, bu cani topluluğun suç işleme kapasitesi ortadan kaldırılmalı, suç aletleri elinden alınmalı ve etkisiz hale getirilmelidir." denildi.

VAZİFEYE HAZIR DURUMDA OLDUĞUMUZUN BİLİNMESİNİ İSTERİZ

Açıklamanın devamında, "Bizler Türkiye'deki doktor ve sağlık çalışanları olarak, üzerimize düşen ve düşecek olan her türlü vazifeye hazır olduğumuzun, her daim mazlumun yanında zalimin ve zulmün karşısında olduğumuzun ve olmaya devam edeceğimizin Türkiye ve dünya kamuoyunca bilinmesini isteriz" ifadelerine yer verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kabızlık sorununu uçuruyor! Günde 3 tane yemek bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Son dakika: Astana'da Türk Devletleri Zirvesi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Gazze'de insanlık suçu işleniyor
Son dakika haberi! Benjamin Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması! Banka görevlisi fark etti: Paraları o hesaba aktarmışlar!
İYİ Parti'de "kopuş" sürüyor! Bomba açıklama: Daha ne istifalar gelecek
CHP'de Kurultay öncesi hesaplar iyice karıştı! İl Başkanları'ndan "destek" açıklaması
SON DAKİKA: Bakan Bak gençlere müjdeleri peş peşe sıraladı! Vergi muafiyeti, ücretsiz internet, Genç Kart...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
10 milyon lira ödülle aranıyordu…Terör örgütü elebaşısını aşk randevusu yakalattı!
Kraliçeden Osman’a ziyaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık çalışanları İsraili protesto etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA