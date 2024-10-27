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Giriş Tarihi: 27.10.2024 12:05 Son Güncelleme: 27.10.2024 12:50

Sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerini 50'nci haftada da sürdürdü

Sağlık çalışanlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Erzurum'da 50 hafta önce başlattığı sessiz yürüyüşü devam ediyor.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerini 50’nci haftada da sürdürdü

Erzurum'da, sağlık çalışanlarının İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüş, 50. haftasında da devam etti. Lala Mustafa Paşa Camisi önünde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne doğru yürüdü. Yakutiye Medresesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Şerafettin Macit, sağlık çalışanlarının Gazze'ye yönelik saldırıları kınadıklarını belirtti.

Macit, yaptığı konuşmada, "Suskunluğumuzun, yaşanan acıların normalleşmesine izin vermeyeceğiz. Bu soykırıma alışmayacağız, sindirilmeyeceğiz" dedi. Macit, ayrıca Gazze'deki duruma dikkat çekerek, "Bizler, direnişçiler olarak teslim olmayı değil, mücadeleyi seçtik. Zulme karşı sabırla ve azimle duracağız. Boykotlarımızı sürdüreceğiz ve kinimizi siyonizme karşı canlı tutacağız" şeklinde konuştu. Etkinlik, yapılan dua ile sona erdi. Sağlık çalışanları, sessiz yürüyüşlerini ilerleyen haftalarda da sürdüreceklerini belirtti.

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Sağlık çalışanları sessiz yürüyüşlerini 50'nci haftada da sürdürdü
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