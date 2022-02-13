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Giriş Tarihi: 13.2.2022 12:57 Son Güncelleme: 13.2.2022 13:11

Sağlık çalışanlarına saldırmışlardı... Beş suçtan gözaltına alındılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sağlık çalışanlarına saldırmışlardı... Beş suçtan gözaltına alındılar

İstanbul’da 1’i hemşire 12 sağlık çalışanına saldıran ve Acil Servis’in girişindeki camı kıran dört kişi gözaltına alındı.

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren "Kasten Yaralama" olayı dün sabah saat 08.00 sıralarında Fatih İlçesi'nde bulunan bir devlet hastanesinde meydana geldi. İddialara göre; hastanede tedavi gören M.A., kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak istedi ve hemşirenin iğneyi çıkarmasının ardından hemşireye el kaldırdı. Bunun üzerine hastane çalışanları olaya müdahale etti.

M.A.'nın da aralarında olduğu dört kişi hastane çalışanlarına saldırdı ve Acil Servis'in girişindeki camı kırdı. 12 sağlık çalışanı "Mağdur" sıfatıyla ifade verdi. M.A., L.K., S.G. ve A.P. isimli dört şüpheli "Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Görevli Memura Mukavemet, Tehdit ve Hakaret" suçlarından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

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Sağlık çalışanlarına saldırmışlardı... Beş suçtan gözaltına alındılar
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