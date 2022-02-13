Sağlık çalışanlarına saldırmışlardı... Beş suçtan gözaltına alındılar

İstanbul Polisi'ni harekete geçiren "Kasten Yaralama" olayı dün sabah saat 08.00 sıralarında Fatih İlçesi'nde bulunan bir devlet hastanesinde meydana geldi. İddialara göre; hastanede tedavi gören M.A., kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak istedi ve hemşirenin iğneyi çıkarmasının ardından hemşireye el kaldırdı. Bunun üzerine hastane çalışanları olaya müdahale etti.

M.A.'nın da aralarında olduğu dört kişi hastane çalışanlarına saldırdı ve Acil Servis'in girişindeki camı kırdı. 12 sağlık çalışanı "Mağdur" sıfatıyla ifade verdi. M.A., L.K., S.G. ve A.P. isimli dört şüpheli "Kasten Yaralama, Mala Zarar Verme, Görevli Memura Mukavemet, Tehdit ve Hakaret" suçlarından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.