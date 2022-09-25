Sağlık çalışanlarından farkındalık klibi

Aksaray'da doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarından oluşan 6 kişilik ekip, ilaç ve sigara kullanımı, erken teşhis, aşı ve organ bağışına dikkat çekmek için, Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' adlı türküsüne, müzisyenliğini ve solistliğini kendilerinin yaptığı klip çekti. Aksaray'ın tarihi ve turistik bölgelerinde çekilen klip, sosyal medyada yayınlandı ve ilgi gördü. Grubun solisti, sağlık hizmetleri uzmanı Mehmet Yumuşak, "Ekibimizde her arkadaşımız farklı müzik aleti çaldı. Ben de türkü söyledim. Sağlıkta farkındalık oluşturma fırsatı bulduk" dedi.