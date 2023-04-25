Sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da yaşanılan sağlık çalışanlarına şiddet büyük tepki toplamıştı. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde hasta ve yakınları çıkan tartışma sonucunda sağlık çalışanları Hemşire Sogül. K. ve Sağlık personeli İbrahim Halil Ö'yü darp etti. Sağlık çalışanlarını darp eden 3 kişi Polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi hâkimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak ceza evine konuldu .