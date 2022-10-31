Sağlık dostu bukalemun kumaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıza Atav, TÜBİTAK'ın desteklediği projede ilk kez üç etkiye tepki veren kumaş ürettiklerini açıkladı. Prof. Dr. Atav, "Bu projede özgün olarak başarılan husus hem pH, hem sıcaklık, hem UV ile renk değiştiren boyaların tek adımda kumaşa aplike edilmesiyle multikromik özellikte, sensör giysilerin üretilmiş olmasıdır. Dolayısıyla böyle bir giysi ortam koşullarına bağlı olarak çok farklı renkler alarak çeşitli potansiyel tehlikelere karşı haber verebilecektir" dedi. Prof. Dr. Rıza Atav ve ekibinin ürettiği 'bukalemun' kumaşlarla ilgili projede elde edilen bulgalar, uluslararası alanda yayın yapan SCI indeksli Cellulose dergisinde yayınlandı. Prof.Dr. Atav, "Böyle bir giysi, ortam koşullarına bağlı olarak çok farklı renkler alarak çeşitli potansiyel tehlikelere karşı haber verebiliyor" dedi.