Sağlık düşmanlarına operasyon! 38.5 ton sahte deterjan ele geçirdiler…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; "Merdiven Altı" olarak adlandırılan sağlıksız koşullar içerisindeki adreslerde halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde sahte deterjan imalatı yapıldığını tespit etti. Söz konusu sahte deterjanlarda bazı markaların isimlerinin etiketlerle ve baskılarla kullanıldığı de tespit edildi. İmal edilen sahte deterjanların internet üzerindeki alışveriş sitelerinde satışının yapıldığı saptandı. İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aralamalarda; 38.5 ton dolumu yapılmış sıvı ve toz halde sahte deterjan ve üç bin 750 adet farklı markalarda ait ambalaj ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.