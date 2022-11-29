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Giriş Tarihi: 29.11.2022 11:11

Sağlık düşmanlarına operasyon! 38.5 ton sahte deterjan ele geçirdiler…

İstanbul’da “Merdiven Altı” olarak adlandırılan sağlıksız koşullarda insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde imal edilen ve internet üzerinden satışa çıkarılan 38.5 ton sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sağlık düşmanlarına operasyon! 38.5 ton sahte deterjan ele geçirdiler…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; "Merdiven Altı" olarak adlandırılan sağlıksız koşullar içerisindeki adreslerde halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde sahte deterjan imalatı yapıldığını tespit etti. Söz konusu sahte deterjanlarda bazı markaların isimlerinin etiketlerle ve baskılarla kullanıldığı de tespit edildi. İmal edilen sahte deterjanların internet üzerindeki alışveriş sitelerinde satışının yapıldığı saptandı. İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi. Bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aralamalarda; 38.5 ton dolumu yapılmış sıvı ve toz halde sahte deterjan ve üç bin 750 adet farklı markalarda ait ambalaj ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Sağlık düşmanlarına operasyon! 38.5 ton sahte deterjan ele geçirdiler…
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