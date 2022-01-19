Sağlık ekipleri karda mahsur kaldı

Dün öğleden sonra başlayan ve gece yarışı şiddetini artıran kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda Kırsal Mahalle'nin yolları kapanırken, 112 Acil Ekipleri, kırsalda hastalanan hastaların yardımına yetişiyor.

SAĞLIK EKİPLERİ MAHSUR KALDI

İlçeye bağlı Kapıkaya'da bir hasta acil hasta ihbarı alan UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole kaydı. Yolda mahsur kalan ekipler Jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve vatandaşların yardımıyla kepçe bağlanan halatla kurtarılan ambulans, daha sonra hastayı alarak, Siverek Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.