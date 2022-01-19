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Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:12 Son Güncelleme: 19.1.2022 18:23

Sağlık ekipleri karda mahsur kaldı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Sağlık ekipleri karda mahsur kaldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hasta almaya giden 112 Sağlık Ekipleri, karda mahsur kaldı.

Dün öğleden sonra başlayan ve gece yarışı şiddetini artıran kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda Kırsal Mahalle'nin yolları kapanırken, 112 Acil Ekipleri, kırsalda hastalanan hastaların yardımına yetişiyor.

SAĞLIK EKİPLERİ MAHSUR KALDI

İlçeye bağlı Kapıkaya'da bir hasta acil hasta ihbarı alan UMKE ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole kaydı. Yolda mahsur kalan ekipler Jandarmadan yardım istedi. Jandarma ve vatandaşların yardımıyla kepçe bağlanan halatla kurtarılan ambulans, daha sonra hastayı alarak, Siverek Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi.

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Sağlık ekipleri karda mahsur kaldı
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