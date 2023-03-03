Sağlık ekipleri mucize kurtuluşa "Umut" oldular

Sağlık Bakanlığı 112 Acil ve UMKE ekipleriyle en ücra köylere kadar ulaşıyor. Personel kapı kapı dolaşarak depremzedelere yerinde sağlık hizmeti sunuyor. Yaralara pansuman yapılıyor. Hastalara ilaç temin ediliyor, kronik ve evde bakım gören hastaların takibi gerçekleştiriliyor. Sağlık ekipleri ve özel donanımlı UMKE araçları, ulaşılması güç dağlık bölgelere, yaylalara ve köylere dek gidiyor.

SABAH Konya'dan Hatay'a gelen 112 ekibinin ambulansına binerek Alaattin ve Melekli ilçelerinde yapılan çalışmalara katıldı. Bu anlarda mucizeye şahit olan ekipler depremden kurtulan ve 9 aylık hamile olan Ceylin Zitto'yu sahra hastanesine sevk etti. Genç kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

YAKINDA DOĞUM YAPACAĞIM

Depremzede Ceylin Zitto: 9 aylık hamile halimde ikinci kattan nasıl indim bilmiyorum. Doğmamış bebeğimi düşündüm sadece. Beni sahra hastanesine sevk edecekler, yakında doğum yapacağım. Allah sağlık çalışanlarından razı olsun, iyi ki varlar.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Paramedik Nevzat Sert Erdoğan: Tüm Türkiye'den gelen ekipler e kendi kızı, annesi, babası gibi içtenlikle depremzedelere yardımcı oluyor. Ben de depremin ilk gününde vakit kaybetmeden yola çıkıp bölgeye geldim. Enkaz kaldırma çalışmalarında görev aldım. Çıkan yaralıların sevkinde yardımda bulunarak mutluluğu ve heyecanı yaşadım. Şimdi de çevre köylere sağlık taramasına gidiyoruz. Konya'dan geldiğimizi gören halk şaşırıyor.

Paramedik Saliha Gizem Gül: Gönüllü geldim. Köylerde sağlık taraması yapıp vatandaşlara ilaca ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Tansiyon ve şeker takiplerini yapıyoruz. Yaraları varsa pansuman yapıyoruz. Aktif vakalara katılıyoruz. İnsanların teşekkür etmeleri bizi duygulandırıyor. Uzaklardan onlar için geldiğimizi gördüklerinde mutlu oluyorlar.

Acil Tıp Teknisyeni Lale Candan: Sahra çadırlarında çalışıyor, köylerde vatandaşların kronik hastalıklarının olup olmadığına bakıyor, tansiyon ve şekerlerini değerlendiriyoruz. Deprem sonrası yaralanma olduysa pansumanlarını takip ediyoruz. Çocukların, annelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Genel sağlık taramalarını yapıp sahra çadırlarına yönlendiriyoruz. Bizi görünce çok mutlu oluyorlar.

KIZIMA KALKAN OLDUM

Depremzede Fatma Bayraktaroğlu: Kuşların sesine uyanarak deprem olacak dedim. Kızımın üstüne kapanmamla sobanın üstüme düşmesi bir oldu. Kızıma kalkan olmasam ölebilirdi. Benim bacağım yandı. Hemen sağlık ekipleri geldi. Bu üçüncü pansumanım. Mahalle mahalle geziyorlar, bizim için o kadar yoldan geliyorlar.

GÖZYAŞLARIMI TUTAMIYORUM

Depremzede Sevgi Şerifler: Gözyaşlarımı tutamıyorum sağlık çalışanlarını görünce. Yaptıkları iş o kadar değerli ki çocuklarımız ve bizim ile tek tek ilgileniyorlar. Bir sıkıntımız olup olmadığını buralara kadar gelip soruyorlar.

Depremzede Emine Şerifler: Derdimiz çocuklarımız. Çok memnunuz sağlık ekiplerinin çalışmalarından, hepimizle özel olarak ilgilenip ihtiyaçlarımızı soruyorlar.

YAKINDAN İLGİLENİYORLAR

Depremzede Mehmet Zitto: Evimizin önündeki yolda 2 metre genişlikte 4 metre derinlikte yol çatladı. Deprem çok şiddetliydi. Ekipler sağlığımızla yakından ilgileniyorlar, durumlarımızı soruyorlar.

Depremzede Koray Ekal: Zemin sıvılaşması oldu. Evimizden zor çıktık. Hasta tespiti de yapıyor 112 ekipleri, gerçekten çok önemli çalışmalar.

Depremzede Mehiyyide Hıdır: Tansiyonumu ölçtüler, ilaçlarımı sordular.