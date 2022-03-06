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Giriş Tarihi: 7.3.2022

‘Sağlık için 10 bin adım’ efsane çıktı

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‘Sağlık için 10 bin adım’ efsane çıktı
ABD'Lİ bilim insanlarının yaptığı yeni çalışma, sıkça kullanılan "sağlıklı yaşam için 10 bin adım" sözünün doğru olmadığını ortaya koydu. Araştırma sonucunda sağlıklı adım sayısının yaşa bağlı olarak değiştiğini gösterdi. Çalışmaya göre, 60 yaş ve üstü yetişkinler için maksimum atılması gereken adım sayısı 6 bin-8 bin arasında iken, gençler için 8 bin ila 10 bin adım. "Adım sayısı arttıkça ölüm riskindeki azalma gibi bir durum söz konusu değil" diyen Massachusetts Üniversitesi'nden Amanda Paluch, "Belirli yaş grupları için bu kadar fazla adım atmak ölüm riskini arttırabiliyor" açıklamasında bulundu.

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‘Sağlık için 10 bin adım’ efsane çıktı
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