Sağlık için hareket günü’nde mesai egzersizle başladı

10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Özellikle İl Sağlık müdürlüklerindeki çalışanlar mesai öncesi toplu egzersizler yaptı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan 100 personel mesai öncesi müdürlük bahçesinde, sonra da masa başında uzman antrenör eşliğinde spor yaptı. İl milli eğitim ve sağlık müdürlükleri, toplum destekli polis ekipleri ve Yeşilay güne özel etkinlikler düzenledi. Vatandaşa yeterli ve dengeli beslenme, kahvaltının önemi, fiziksel aktivitenin yararlarıyla ilgili bilgilendirici broşürler, sağlıklı beslenme temalı ders programı ve kitap ayracı dağıtıldı.