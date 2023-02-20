Sağlık kahramanları en ön safta! Köy köy dolaşıp şifa dağıtıyorlar

Tüm dünyayı 3 yıl boyunca etkisi altına alan pandemi döneminde canla başla mücadele edip, milyonlarca vatandaşı sağlığına kavuşturan sağlık kahramanları, 6 Şubat günü meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan büyük depremlerde de en ön safta mücadele ediyor.
Ambulans görevlisinden UMKE personeline, doktorundan hemşiresine kadar mücadele veren ekiplerin yaptıkları bununla da sınırlı değil.
SABAH'ın da tanıklık ettiği bu anlarda sağlık personelleri vatandaşların şikayetine göre muayenesini yapıyor, gerekli ilacı tedarik edip yaralarına merhem oluyor. Zorlu yolları aşan sağlık kahramanları gittikleri bölgelerdeki çocukları da unutmuyor. Çocuklara diş macunu ve fırçası başta olmak üzere çeşitli hediyeler veren ekipler, onlarla oyun oynayıp, konuşuyor.
'HER CANLI ONLAR İÇİN ÖNEMLİ'
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi ile Gaziantep'in Nurdağı ilçeleri sınırındaki Yeni Bademli Mahallesine giden sağlık ekipleri, yaylada kulağında ağrı bulunan bir çocuğu muayene etti.
Bununla da kalmayan ekipler, ailenin ayağından yaralı 'Katil' isimli Kafkas Kangalı cinsi köpeğinin de tedavisi yaptı. Sağlık kahramanları için her canın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya konuldu.
'DEVLETİMİZ HER ŞEYİMİZİ KAPIMIZA KADAR GETİRİYOR'
Orhan Bahar, depremde Nurdağı ilçesinde yaşayan 15 yeğenini, amcasını, amcasının çocuklarını toprağa verdi. Ailesi ve akrabalarıyla birlikte yayladaki çadırına sığınan Bahar, her şeye rağmen devletin çok büyük olduğunu söyleyip, kimseye laf ettirmeyeceğini kaydetti.
Bahar, "Her türlü ihtiyacımız kapımıza kadar geliyor. Allah devletimizden razı olsun. Devletimizden bir şikayetimiz yok. Bizimle ilgilendiler. Buraya ilk yardım Şırnak'tan geldi. Onlara da teşekkür ederim.
İstemesek bile yine de geliyor. Sağlıkçı arkadaşlarımız kapımıza kadar gelip tedavimizi yapıyor. Biz daha ne isteriz. Her yer yıkımdı devletimiz yardımımıza koştu" dedi.
Nurdağı'ndayken bölgeye gelen bir CHP yetkilisinin siyaset yapmaya çalıştığını da anlatan Bahar, "Siz CHP'lileri başa getirmiyorsunuz AK Parti'yi getiriyorsunuz' dedi. Gün birlik olma günüyken, biz canımızın peşindeyken onlar siyaset peşinde koşuyor.
AK Parti'de bizim diğerleri de bizim. Bu kadar da vicdansızlık olunmaz. Siyaset sonraki iş. Önce birlik olup yaralardı sarma zamanı. Ama onlar halen birilerini kötüleme derdinde" diye konuştu.