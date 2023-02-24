Sağlık melekleri işbaşında

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren sağlık çalışanları, depremin ilk anlarından itibaren sahaya koştu.Asrın felaketinde yerle bir olan Nurdağı ve İslahiye ilçeleri ve köyleri ile Gaziantep merkez başta olmak üzere il genelinde, depremin ilk 18 gününde depremzedeler için kurulan 8 UMKE çadırında 20 bin 202 depremzedeye sağlık hizmeti veren sağlık görevlileri 24 mobil araçla da 23 bin depremzedeye sağlık taraması yaptı.Depremin ilk günü 185 UMKE görevlisinin 48 araçla enkaz başında depremzedelere müdahale ettiğini anlatan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki şu bilgileri verdi:İslahiye'de 40, Oğuzeli ilçesinde ise 20 yataklı sahra hastanesi kurduk. 2 mobil, 2 çadır eczane de ilaç hizmeti veriyor. Deprem bölgesinde halen 30 ambulans görev yapıyor. Aşıları da unutmadık. 6 mobil ekiple aşılama çalışmalarını da sürdürüyoruz. Şu ana kadar da 30 bin dozu aşkın aşı uygulandı. İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 7 sahra aile merkezi görev yapıyor. Bu iki ilçede, 5 sosyal çalışmacı ve 27 psikolog da 8 bin kişiye psikososyal destek verdi.Deprem bölgesinde 1994 hastaya cerrahi müdahale/ameliyat yapıldı. Afetin yaşandığı ilk hafta itibarıyla il dışından gelen sağlık personeli dahil olmak üzere hastanelerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve sahada 2 bin 287 hekim, 8 bin 89 sağlık personeli ve 4 bin 96 destek personeli görev yaptı. Halen 2 bin 225 hekim, 7 bin 648 sağlık personeli ve 4 bin 37 destek personeli olmak üzere 13 bin 910 personelimizle görev yapıyoruz.