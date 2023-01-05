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Giriş Tarihi: 5.1.2023 19:54

Sağlık memuruna uyuşturucudan gözaltı

Sakarya’nın Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli olan bir sağlık memurunun uyuşturucu kullandığı yönünde ihbar alan Sakarya polis yaptığı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sağlık memuruna uyuşturucudan gözaltı

Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un bizzat yakından takip ettiği ve yönettiği uyuşturucu operasyonları il genelinde hız kesmeden sürüyor. Yapılan operasyonlar ve baskınlar sırasında bir sağlık memurunun uyuşturucu kullandığı yönündeki istihbaratı alan polis Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli olan S.Ş. isimli sağlık memurunun teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında mahkeme kararı alan ekipler S.Ş.'nin Adapazarı'nda yaşadığı eve operasyon düzenlendi.

Evde titiz arama yapan ekipler 166 gram skank maddesi, 1 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Sağlık memuru S.Ş. polis tarafından gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden gerildi. Emniyette çapraz sorguya alınan şüpheli daha sonra bir kez daha sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adli makamlara sevk edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un anlık olarak takip ettiği operasyonlarda uyuşturucuya büyük darbe vuruldu. Yapılan son büyük baskında gözaltına alınan 196 kişiden 107'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sağlık memuruna uyuşturucudan gözaltı
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