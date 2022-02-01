Sağlık merkezinin korkuluklarını çaldılar

Akıl almaz hırsızlık olayı Hatay'ın Payas ilçesinde meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 2 Nolu Aile Sağlık Merkezine gelen hırsızlar, sağlık merkezinin duvarından korkulukları ve korkuluk direklerini sökerek çaldılar. Kayıplara karışan hırsızların peşine düşen polis kısa sürede hırsızların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri belirlenen A.A. ve Ş.A.. isimli şüpheliler adreslerine yapılan operasyonla yakalandılar. Evde yapılan aramada Sağlık Merkezi'nin 370 kilogram ağırlığındaki demir korkulukları ve direkleri de ele geçirildi. Şüpheliler A.A. ve Ş.A. hakkında adli işlem yapıldı.