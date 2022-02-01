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Giriş Tarihi: 1.2.2022 12:06 Son Güncelleme: 1.2.2022 12:13

Sağlık merkezinin korkuluklarını çaldılar

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Sağlık merkezinin korkuluklarını çaldılar

Hatay’da bir sağlık merkezinin duvarında bulunan korkulaklarını ve korkuluk direklerini çalan 2 hırsız, çaldıkları korkuluk demirlerini satamadan yakalandılar.

Akıl almaz hırsızlık olayı Hatay'ın Payas ilçesinde meydana geldi. Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan 2 Nolu Aile Sağlık Merkezine gelen hırsızlar, sağlık merkezinin duvarından korkulukları ve korkuluk direklerini sökerek çaldılar. Kayıplara karışan hırsızların peşine düşen polis kısa sürede hırsızların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri belirlenen A.A. ve Ş.A.. isimli şüpheliler adreslerine yapılan operasyonla yakalandılar. Evde yapılan aramada Sağlık Merkezi'nin 370 kilogram ağırlığındaki demir korkulukları ve direkleri de ele geçirildi. Şüpheliler A.A. ve Ş.A. hakkında adli işlem yapıldı.

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Sağlık merkezinin korkuluklarını çaldılar
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