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Giriş Tarihi: 5.1.2024 15:27

Sağlık teknisyeninin acı sonu: Özge Berber evinde beyin kanaması geçirmişti...

Kocaeli’de sağlık teknisyeni 40 yaşındaki Özge Berber, evinde beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Berber'in bağışlanan organları, 6 kişiye hayat verdi.

AA
Sağlık teknisyeninin acı sonu: Özge Berber evinde beyin kanaması geçirmişti...

Acı olay Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde meydana geldi. 29 Aralık'ta günü beyin kanaması geçiren sağlık teknisyeni Özge Berber (40), Gebze ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Berber, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir özel hastaneye sevk edildi.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Müdahalelere rağmen Berber'in gece saatlerinde beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi, kızlarının organları bağışlama kararı aldı. Abla Sevgi Berber, yaptığı açıklamada, "Şu anda acımız çok taze. Öğrendiğimize göre 6 kişiye organları nakledilecek. Kardeşimizin organlarının, başka insanların yaşama tutunmasını sağlayacağı için acımız bir nebze olsun azaldı" ifadelerini kullandı. Özel bir sağlık kuruluşunda teknisyen olarak çalıştığı belirtilen Özge Berber'in cenazesinin, yarın Gebze ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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Sağlık teknisyeninin acı sonu: Özge Berber evinde beyin kanaması geçirmişti...
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