‘Sağlık timi’ engelli ve yaşlıların ayağına gidiyor

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle aile hekimleri, evden çıkmakta zorlanan hastaları belirleyerek sağlıklı hayat merkezlerine bildiriyor. Bu kapsamda diş doktoru, diyetisyen, psikolog, hemşire, ebe, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapistten oluşan ekip, hastalara uygulanacak sağlık hizmeti konusunda karar veriyor. Aile hekimiyle hastanın evine giden ekip, yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu tedaviyi evlerinde uyguluyor. Ekipler Hasta Takip Programı'na alınan hasta ve yakınlarını haftada bir ziyaret ediyor. AA