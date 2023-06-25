Sağlık ve İçişleri’nden bayram tatili tedbirleri

Sağlık Bakanlığı, bayram tatili süresince 3 bin 287 ambulans, 19 bin 83 Acil sağlık hizmeti personeli, 171 UMKE aracı ve 855 UMKE personelinin görev yapacağını bildirdi. Bu kapsamda, ekipler İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu-Tuzla Akfırat mevkiinde, Ankara'da Karayolları 35'inci Şube Şefliği, Yazıçayır, Kulu yolunda, İzmir'de Çeşme-Urla-Karaburun-Seferihisar-Güzelbahçe yollarında hizmet verecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "30 bin 592 personelle tedbir aldık. 3 bin 106 saat havadan trafik denetimi yapılacak. Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma" dedi.