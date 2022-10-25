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Giriş Tarihi: 25.10.2022

Sağlık yolsuzluğu operasyonunda 26 tutuklama

Sağlık yolsuzluğu operasyonunda 26 tutuklama
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "sağlık yolsuzluğu" ile ilgili yürüttüğü çalışmalarda, örgütlü olarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği toplam 71 suç eylemi belirledi. Yapılan incelemede devlet hastanesi çalışanı örgüt üyelerinin, SGK Başkanlığı'na fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi zilyedine geçirip kamuyu dolandırdıkları, bu şekilde ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin örgüte kazandırılarak yabancı uyruklulara satıldığı ve bu suretle yüksek miktarda kamu zararı oluşturularak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu kapsamda 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik 21 Ekim'de İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 11'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 26 şüpheli de tutuklandı.

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Sağlık yolsuzluğu operasyonunda 26 tutuklama
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