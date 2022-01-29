Sağlıkçılara ’ambulans gecikti’ saldırısı

Gaziantep'te hastanede tedavi gören yakınını bekleyen hasta yakınları ambulansın geciktiğini iddia ederek Acil Servis'i birbirine kattı. Sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşatan saldırgan hasta yakınlarını polis güçlükle durdurdu.

İddiaya göre evde dengesini kaybederek düşen Derviş Çelikbilek, 112 Acil Sağlık Ekibi tarafından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil Servis Polikliniğinde tedavi altına alınan Çelikbilek, sağlık durumunun kritik olması nedeniyle Resütasyon Odasına alındı. Doktorlar durumu gittikçe ağırlaşan Çelikbilek'e müdahale ederken yakınlarının odaya girmeleri nedeniyle güvenlik görevlileri müdahale etti.

Olayın bitmesinin ardından Çelikbilek'e müdahale eden doktor, hastanın 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilmesini talep etti. Hastanın sevki için hastaneye 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edilirken hasta yakınları ambulansın geciktiğini iddia ederek yeniden olay çıkardı. Güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında çıkan arbedeye hastane polisi müdahale etti. Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlilerini darp ederken saldırganları polisler durdurabildi.

Olayın ardından hasta, 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edilirken polis, saldırgan hasta yakınlarını gözaltına aldı. Acil Servis'te yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Olaya tepki gösteren Vali Davut Gül, ağlık çalışanlarının gece gündüz çok büyük fedakârlık yaparak hizmet verdiğini vurgulayan Gül, "Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddetin yasal takipçisiyiz. Hata yapan kamu görevlisi olduğunda yazılı olarak amirlerine şikayet hakkınız varken hakaret/şiddet uygulanması asla kabul edilemez" dedi.