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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Sağlıkçıların gözyaşları

Fırat KESKİNKILIÇ
Sağlıkçıların gözyaşları
Tekırdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hasta taşıyan ambulans ile hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada ambulanstaki iki kişi yaralandı. Haberi duyup kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Kaza, daha öncede birçok ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının yaşandığı ÇorluÇerkezköy yolu Veliköy ışıklı kavşağında meydana geldi. Çorlu'dan aldığı hastayı Çerkezköy'deki bir hastaneye taşıyan özel bir ambulans firmasına ait Sercan Köksalan yönetimindeki ambulans ile Harun Çeliker idaresindeki hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sevki yapılan hasta ile kamyon şoförü Çeliker kazayı yara almadan atlatırken, ambulans sürücüsü Köksalan ile sağlık görevlisi Ahunur Demirci yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan arkadaşlarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Ağlayan sağlıkçıları, arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Köksalan ve Demirci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Sağlıkçıların gözyaşları
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