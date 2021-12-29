Sağlıkçıların ücretsiz toplu taşıma hakkı 30 haziran’a kadar uzaltıldı
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Cumhurbaşkanı kararıyla sağlık çalışanlarına tanınan "ücretsiz toplu taşıma" hakkı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2022'ye kadar ücretsiz yararlanabilecek. Sağlık çalışanlarına "ücretsiz toplu taşıma" hakkı daha önce 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştı. ANKARA