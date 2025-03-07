Sağlıklı yaşam eğitmeni Seda Bostancı değerlendirdi: Wellness uygulamaları, geleceğimize de yön veriyor

Fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığın bütünsel bir şekilde iyileştirilmesi olarak tanımlanan "wellness" akımı giderek yaşamın normalleri arasına girerken, kök çakralarını harekete geçirerek içsel huzura kavuşmak isteyenler, ses meditasyonlarının mistik dünyasına yöneliyor. Bu yöntemle birlikte çakra noktalarının desteklenerek bireylerin değişimi önce kendilerinde bulmalarını sağladıklarını belirten Sağlıklı Yaşam Eğitmeni Seda Bostancı, ses meditasyonunun faydalarını açıklarken Ankara'daki merkezinde sunduğu spiritüel uygulamalar hakkında da bilgiler paylaştı.

Seda Bostancı, "Ses meditasyonu, modern yaşamın getirdiği stres ve kaygıyla başa çıkmak için kullanılıyor. Bu yöntemde titreşimlerin gücünü kullanarak zihni sakinleştiriyor, bedeni rahatlatıyor ve ruhsal dengeyi destekliyoruz. Yapılan araştırmalar da ses meditasyonunun stres hormonlarını azalttığını, uyku kalitesini artırdığını ve genel ruh halini iyileştirdiğini gösteriyor. Bütünsel esenlik arayışında olan herkesi, bu şifalı yolculuğa davet ediyorum" dedi.

"KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DENGE YARATMAYI AMAÇLIYORUZ"

Ses meditasyonuyla danışanlara bütünsel bir iyilik hali sunmayı hedeflediğini aktaran Sağlıklı Yaşam Eğitmeni Seda Bostancı, "Bu yöntemle, uygulama sürecinde aktif hale getirilen altı çakra noktasının dengelenmesi sağlanıyor. Seansın sonunda, danışanlardan kendilerine şefkatle sarılmaları istenerek, içlerindeki sonsuz sevginin öncelikle kendilerine yönlendirilmesi teşvik ediliyor. Şems-i Tebrizi'nin 'Sen düzelirsen, dünya düzelir' felsefesinden ilham alınan bu yaklaşım, güzelliğin sadece dış görünüşten ibaret olmadığını, ruhun derinliklerinden ve içsel enerjinin akışından doğan bir ışıltı olduğunu vurguluyor. Danışanlarımıza sunduğumuz bu deneyim, fiziksel güzelliğin ötesine geçerek ruh ve enerji dengesini de merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla şekilleniyor. Amacımız, güzellik ve iyilik halinin birbirine sıkıca bağlı olduğu, kalıcı ve sürdürülebilir bir denge yaratmak" ifadelerini kullandı.

"NEGATİF ENERJİYİ SAÇ DİPLERİNDEN ÇEKEREK VÜCUTTAN ATIYORUZ"

Ruhsal ve fiziksel dengeyi bulmak için yalnızca bir uygulamayla sınırlı kalmadıklarını, kadim geleneklerden de faydalandıklarına dikkat çeken Seda Bostancı, "Henüz çok yeni olmasına rağmen hızla popülerlik kazanan mistik saç ve cilt terapisi uygulamasını ülkemize getirdik. Tarihi kaynaklara göre, negatif enerjinin saç diplerinden çekilerek insan vücudundan atıldığı ve bu sayede ruhsal arınma sağlandığı biliniyor. Aslında insanlar, yas gibi bazı olumsuz süreçlerde bilinçsizce saçlarını çekerek bu doğal arınma hareketini yapıyor. Bu terapi sırasında can yakmadan gerçekleştirilen minik saç çekme hareketleriyle vücut frekansının yükseltilmesi hedefleniyor. Bütünsel olarak rahatlatıcı etkisiyle, kişiyi zihinsel ve ruhsal olarak iyileştiriyor" şeklinde konuştu.

"MİSTİK SAÇ VE CİLT TERAPİSİ İLE TEPE ÇAKRASINDAKİ BLOKAJLARI AÇIYORUZ"

Mistik saç ve cilt terapisinin dünya çapında kabul edilen bir yöntem olduğunu vurgulayan Sağlıklı Yaşam Eğitmeni Seda Bostancı, "Tepe çakrasının kapalı olması baş ağrısı, sinüzit, görme ve işitme problemleri gibi çeşitli fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabiliyor. Baş bölgesine yapılan özel masaj sayesinde ise enerji akışının en önemli merkezlerinden biri olan tepe çakrasındaki blokajların giderilmesine yardımcı olunuyor. Nitekim ben de Uzakdoğu'ya yaptığım bir ziyarette, kronik sinüzit ve alerjik astım şikayetleri nedeniyle baş masajı yaptırıp faydalarını bizzat deneyimledim. Bu tecrübe sonrasında bu uygulamayı Anadolu şifacılığı, Uzakdoğu'nun kadim kültürü ve modern tekniklerle harmanlayarak Türkiye'ye kazandırdım" diyerek değerlendirmelerini şu sözlerle sonlandırdı:

"Günümüzün tempolu ve stresli günlük yaşamında, ruhsal ve fiziksel dengeyi korumak, kritik bir önem taşıyor. Bireylerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına, yaşamdan daha fazla keyif almalarına ve karşılaştıkları zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkmalarına yardımcı oluyor. Bu nedenle, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi teknikleri ve kişisel gelişim gibi wellness uygulamaları, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geliyor. Kendimize yaptığımız bu yatırım, sadece bugünkü sağlığımızı değil, gelecekteki yaşam kalitemizi de doğrudan etkiliyor. Tam da bu yüzden en az kendim kadar toplumsal sağlığı da önemseyen bir eğitmen olarak, Ankara'daki merkezimde tüm danışanlarımı sağlıklı uygulamalarla buluşturmaya devam edeceğim."

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