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Giriş Tarihi: 15.8.2022 13:24

Sağnak yağış İstanbul’u etkisi altına aldı... Birçok ilçede su baskını yaşandı

İstanbul genelinde sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı sokak ve iş yerlerinde su baskınları oluştu, vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı'da iş yeri sahipleri suyu tahliye etmeye çalışıyor. Beşiktaş Çarşısında işyerleri su altında kaldı. Maltepe'de 2 aracın içinde mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu. Tramvay seferleri de bazı istasyonlar arasında yapılamıyor.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sağnak yağış İstanbul’u etkisi altına aldı... Birçok ilçede su baskını yaşandı

İstanbul'da beklenen sağnak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Şiddetli sağanak yağış birçok ilçede etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle Fatih'teki tarihi Kapalıçarşı'nın bazı bölgelerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla suyun dükkanlara girmesini engellemeye çalıştı.

Eminönü bölgesinde rögar kapaklarından taşan yağmur suyu nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Vatandaşlar ve turistler ıslanmamak için kapalı yerlerde bekledi. Maltepe Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak'ta oluşan su birikintisinde 2 araç mahsur kaldı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç içerisindekiler kendi imkanlarıyla kurtuldu. Yağışın etkisiyle bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

Şile yolunda da dere taşması nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Beşiktaş'ta ara sokaklarda yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Beykoz'da da dere taşması sonucu Küçüksu Mahallesi'nde su baskınları yaşandı.

Beykoz Soğuksu İlkokulu'nu su bastı. Kağıthane Deresi'nin de yağış nedeniyle yükseldiği ve taşma noktasına geldiği görüldü. Pendik'te Dumlupınar Mahallesi'nde bir binanın çatısında iddiaya göre yıldırım çarpması sonucu yangın çıktı. Ümraniye'de yağış nedeniyle zincirleme trafik kazası yaşandı, 2 kişi yaralandı.

METRODA SU BİRİKİNTİSİ

Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya alt geçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Mecidiyeköy'de sağanağın başlamasıyla yolcular metrobüs, metro ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu da arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 11.25 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü. Öte yandan, tramvay seferleri sadece Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılabiliyor.

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Sağnak yağış İstanbul’u etkisi altına aldı... Birçok ilçede su baskını yaşandı
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