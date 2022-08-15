Sağnak yağış İstanbul’u etkisi altına aldı... Birçok ilçede su baskını yaşandı

METRODA SU BİRİKİNTİSİ

Zincirlikuyu'da metroya giden Zorlu Center yaya alt geçidinde oluşan yoğun su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı. Mecidiyeköy'de sağanağın başlamasıyla yolcular metrobüs, metro ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu da arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 11.25 itibarıyla yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü. Öte yandan, tramvay seferleri sadece Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Sirkeci istasyonları arasında yapılabiliyor.