Sağnak yağmur tarihi sur parçasını yola devirdi

İstanbul'da gece etkili olan yağış sonrası Vatan Caddesi'nin Edirnekapı istikametindeki bağlantı yolunun kenarında bulunan tarihi surların bir bölümü, sabah saatlerinde yola devrildi. Zabıta ekipleri, yoğun yaya ve trafik akışının olduğu yolda, güvenlik önlemi aldı. Yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak, araçların kontrollü geçişi sağlandı.



İstanbul'un sembolik tarihi surları yılların yorgunluğuna yenik düşüyor. İBB tarafından bir süre önce başlatılan sur tadilat çalışmaları devam ederken iki gün boyunca yağan sağnak yağış tehlike arz eden surların yıkılmasına neden oldu. Surun yıkılmasının gece saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle araç ve insanların olmaması olası bir faciayı engelledi. Yıllardır bakım yapılmasına rağmen deprem ve sarsıntılarla büyük hasar gören ve tehlike arz eden surların sağlamlaştırılması için bir an önce tedbirlerin alınması ve surların sağlamlaştırılması istendi.