Sağnak yağmurda rögar taştı,gecekonduyu su bastı

Yeşilkent Mahallesi'nde bugün öğle saatlerindeki sağanak yağmurun ardından G-733 Sokak'ta bulunan 6 rögardaki su taştı. Yağmur suyu bir anda Musa Tunç'un evine doldu. Eşyaları büyük ölçüde hasar gören Tunç'un ihbarı üzerine eve itfaiye ve Avcılar Belediyesi ekipleri geldi. Evdeki su tahliye edilirken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Su baskının yaşandığı gecekondu semtinde 6 rögar olduğu ve her yağmurda bu rögarların taşarak evlerin içine dolduğunu ve bu sorunun giderilerek evlerinin su altında kalmasından kurtarılmasını istediler.