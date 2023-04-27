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Giriş Tarihi: 27.4.2023 19:06 Son Güncelleme: 27.4.2023 22:01

Sağnak yağmurda rögar taştı,gecekonduyu su bastı

İstanbul gece saatlerinden itibaren etkili olan sağnak yağış gecekondularda su baskınına neden oldu. Avcılar’da sağanak yağmur ardından rögarların taşması sonucu bir gecekonduyu su bastı. Evdeki eşyalar su altında kaldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sağnak yağmurda rögar taştı,gecekonduyu su bastı

Yeşilkent Mahallesi'nde bugün öğle saatlerindeki sağanak yağmurun ardından G-733 Sokak'ta bulunan 6 rögardaki su taştı. Yağmur suyu bir anda Musa Tunç'un evine doldu. Eşyaları büyük ölçüde hasar gören Tunç'un ihbarı üzerine eve itfaiye ve Avcılar Belediyesi ekipleri geldi. Evdeki su tahliye edilirken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

Su baskının yaşandığı gecekondu semtinde 6 rögar olduğu ve her yağmurda bu rögarların taşarak evlerin içine dolduğunu ve bu sorunun giderilerek evlerinin su altında kalmasından kurtarılmasını istediler.

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Sağnak yağmurda rögar taştı,gecekonduyu su bastı
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