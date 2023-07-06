Saha ekipleri Diyarbakır’da taşlı saldırıya uğradı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan ve Enerji Bakanlığı, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu gibi kamu otoritelerinin düzenlemelerine tabii bulunan Dicle Elektrik, kaçakla mücadelede teknolojik yöntemler dâhil olmak üzere çok yönlü mücadelesini sürdürüyor. Dicle Elektrik ekipleri, kaçak kullanımla mücadele ederken son zamanlarda sıkça fiziksel ve sözlü engellemelerle karşılaşıyor. Son olarak Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı kırsal Karabıçak Mahallesinde 4 aboneye ait elektrik borcu, uzun süredir ödenmediği için 4 milyon liraya ulaşmıştı. Ardından yapılan tüm yasal çağrılara rağmen bir türlü ödenmeyen borçlarla ilgili savcılık haciz kararı çıkardı. Haciz işlemlerinin yanı sıra, Dicle Elektrik saha ekipleri kaçak elektrik kontrolü için jandarmanın güvenlik tedbirleri aldığı söz konusu mahalleye gitti.

1 GÖREVLİ YARALANDI

Aralarında silahlı oldukları bildirilen kişilerin de olduğu grup, olay yerinde bulunan jandarmalara aldırmadan Dicle Elektrik çalışanlarını darp etti. Darp edenler, görevlilerin araçlarını taş yağmuruna da tuttu. Jandarmanın müdahalesine rağmen gerçekleşen saldırıda 1 görevli darp sonucu yaralanırken, 4 hizmet aracı ise atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Olay yerinden kaçarak canlarını kurtarmayı başaran Dicle Elektrik ekipleri, yakında bulunan İnce Iğdır Jandarma Karakoluna sığındı. Görevlilerin soğukkanlı davranışı olayların büyümesini önlerken, araç camlarının kırıldığı saldırı anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

DİCLE ELEKTRİK YETKİLİLERİ: ELEKTRİK HIRSIZLIĞI İLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Dicle Elektrik yöneticileri gerçekleştirdikleri açıklamada kaçakla mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. Sözlerini elektrik kullanım rakamları ile sürdüren yetkililer "6 ilde, 6.4 milyon insamıza kayıpsız, kaçaksız ve kaliteli elektrik hizmeti sağlamak için son 10 yılda 20 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. 2.2 milyon abonemiz, Türkiye ortalamasının 2.5 kat üzerinde tüketici başına yıllık enerji kullanımı gerçekleştiriyor. Gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve kaçakla mücadelede teknoloji kullanımı ile %76'dan %43'e düşürdük. Enerji Bakanlığımız ve Enerji Piyasaları Düzeleme Kurulumuzun regülasyonlarına tabii bir şirket olarak milli ekonomimize doğrudan zarar veren ve haksız rekabete yol açan elektrik hırsızlığı ile mücadelemize devam edeceğiz." dedi.