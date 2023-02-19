Sahadan herkes çekildiğinde depremzedelerin yanında PSD ekipleri kalıyor: Çocukların resimleri kırmızı yeleklilerle dolu

Asrın felaketi Gaziantep'in ilçesi İslahiye'de büyük yıkım ve kayıplara neden oldu. Yakınlarını ve evlerini kaybeden depremzedelerin en büyük destekçisi PSD ekipleri oldu. İlk günden itibaren kırmızı yelekleriyle sahada koşturan ekibin İslahiye sorumlusu Ali Osman Yüksel, "Her şey bitip de buradaki tüm ekipler çekildiğinde bile biz burada olacağız.
Bizim amacımız depremzedelerin normale dönüşünü hızlandırmak ve normal yaşamlarına kavuşana kadar onlara destek olmak" diye konuştu. İnsanların duygu boşalmasının önemine dikkat çeken Yüksel, "Yanlarında endişelerini ve acılarını anlatacak kişiler oluyoruz. Çünkü bu dönemde genelde sorulan merak odaklı sorulardır. Olayın nasıl olduğu, ne olduğu hakkında sorular sorarlar. Ama kimse o kişinin nasıl hissettiğini sormaz. Bizler vatandaşın o anda ne hissettiğini öğrenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
KİŞİ UNUTSA PSD GÖNÜLLÜLERİ UNUTMUYOR
Depremzedelerin psikolojik durumlarını gözlemleyen deneyimli ekip, enkaz başında yakınını bekleyen birinin sırtına battaniyesini, eline de bir bardak suyunu veriyor. Kişilerin odak noktasının kendi kişisel ihtiyaçları değil de enkazdan çıkmasını beklediği yakınlarında olduğunu söyleyen Yüksel, "İnsanlar o kadar acının içinde bazı temel ihtiyaçlarını unutabiliyor. Ama hayat devam ediyor ve o kişi o an bunu düşünemiyor olsa da biz onun yerine bunu düşünüyoruz. İki gündür enkaz başında olup da bir lokma yemek yemeyen ya da hava eksilerde olsa bile üzerinde sadece ince bir hırkayla bekleyen kişilerin omzuna battaniyesini veriyoruz ya da o kişinin yemeğini yemesini sağlıyoruz" diye anlattı.
Enkazdan sağ çıkan ve yarası olmayan depremzedelerin fiziki olmasa da psikolojik sorunlarını takip eden PSD ekipleri, çocuk ve yetişkin bireylerle bireysel görüşmeler yapıyor. Anormal durumlarda anormal tepki vermenin normal olduğunu söyleyen Yüksel, "Afetin özelliği zaten beklenmedik bir zamanda, beklenmedik bir şiddette ve beklenmedik etkiyi göstermesidir. Bu yüzden insanlardan normal tepkiler beklemeyiz. Çünkü anormal bir durum yaşanıyor ve her insan travmaya farklı şekilde tepki verir. Kimisi çok ağlar, kimisi hiç tepki vermez, kimisi hiç uyuyamaz, kimisi çok yemek yer. Tüm bunlar bu dönemde normaldir. Ama bu durum hayat normale döndükten sonra da devam ediyorsa bu sorun olmaya başlar" diye konuştu. Depremzedelerin psikolojik durumunu takip eden ekipler, sürecin sonunda artarak devam eden anormal tepkilere sahip kişileri ruh sağlığı kurumuna giderek durumunun takibini yapıyor.
ÇOCUKLARIN RESİMLERİ KIRMIZI YELEKLİLERLE DOLU
Çocuklara büyük özen gösteren uzman ekip, çocuk gelişimci, psikolog ve saha çalışmacısı olarak görev yapıyor. Çocuklar için PSD çadırları kuran ekipler çocukların odak noktasını enkazdan çekip oyuna ve resme kaydırmaya çalışıyor. Çadır kentte çocuklar için özel "Çocuk Sokağı" yapan ekipler, çeşitli oyunlarla onları hem gözlemliyor hem de acılardan uzak kalmasını sağlıyor. Çocukların oyun arkadaşı olan kırmızı yeleklilere çocuklardan da büyük bir sevgi var. Resimlerinde kırmızı yelekli oyun arkadaşlarını çizen çocuklar, mektuplarla da sevgilerini dile getiriyor.