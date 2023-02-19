Sahadan herkes çekildiğinde depremzedelerin yanında PSD ekipleri kalıyor: Çocukların resimleri kırmızı yeleklilerle dolu

KİŞİ UNUTSA PSD GÖNÜLLÜLERİ UNUTMUYOR

Depremzedelerin psikolojik durumlarını gözlemleyen deneyimli ekip, enkaz başında yakınını bekleyen birinin sırtına battaniyesini, eline de bir bardak suyunu veriyor. Kişilerin odak noktasının kendi kişisel ihtiyaçları değil de enkazdan çıkmasını beklediği yakınlarında olduğunu söyleyen Yüksel, "İnsanlar o kadar acının içinde bazı temel ihtiyaçlarını unutabiliyor. Ama hayat devam ediyor ve o kişi o an bunu düşünemiyor olsa da biz onun yerine bunu düşünüyoruz. İki gündür enkaz başında olup da bir lokma yemek yemeyen ya da hava eksilerde olsa bile üzerinde sadece ince bir hırkayla bekleyen kişilerin omzuna battaniyesini veriyoruz ya da o kişinin yemeğini yemesini sağlıyoruz" diye anlattı.