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Giriş Tarihi: 6.3.2023 14:42 Son Güncelleme: 6.3.2023 15:27

Sahaya yabancı maddeler atılmıştı! 5 taraftara gözaltı…

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçında sahaya yabancı maddeler atan beş taraftar gözaltına alındı ve haklarında “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Emir SOMER Emir SOMER
Sahaya yabancı maddeler atılmıştı! 5 taraftara gözaltı…

Spor Toto Süper Lig'in 24. Haftası'nda Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Vodafone Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın 2-1 galip geldiği maçta yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gergin anların yaşandığı maçın 35. dakikasında Ankaragücü köşe vuruşunda atışı kullanmaya hazırlanan Ankaragücü futbolcusu Pedro Filipe Barbosa Moreira'ya ve özellikle maçın son bölümlerinde sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Spor Şube Müdürlüğü Polisleri; sahaya yabancı madde atan taraftarlara yönelik inceleme yaptı.

Stattaki güvenlik kameralarının görüntüleri ve Spor Şube Müdürlüğü ile Foto Film Polisleri'nin kayda aldıkları görüntüler detaylı bir şekilde incelendi. Sahaya yabancı maddeler atan beş taraftar gözaltına alındı ve haklarında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. Beş taraftar bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyecek ve takımlarının bütün maçlarından önce ve ikinci yarılarından önce en yakın karakola giderek "Denetim" imzası atacak.

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Sahaya yabancı maddeler atılmıştı! 5 taraftara gözaltı…
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