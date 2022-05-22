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Giriş Tarihi: 22.5.2022 16:09 Son Güncelleme: 22.5.2022 16:16

Sahibi ile birlikte kaza geçiren yavru köpeğe polis şefkati

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Sahibi ile birlikte kaza geçiren yavru köpeğe polis şefkati

Kırıkkale'de tomruk yüklü tır sürücüsü ile birlikte kaza geçiren yavru köpeğe polis ekiplerince su ve ekmek verilerek sakinleştirilmeye çalışıldı. Kazada yaralanan sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yunis Köse idaresindeki tomruk yüklü tır, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yola devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis, polis jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Köse, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle deposu delinen tırdan yola metrelerce akaryakıt sızdı, dorsedeki tomruklar ise çevreye savruldu.

Öte yandan sahibi ile birlikte kaza geçiren yavru köpeğe polisler sahip çıktı. Kazanın etkisiyle korku yaşayan köpeğe polis ekipleri elleriyle su içirip ekmek vererek sakinleştirdikten sonra bir kutuya koydu.

Olay yerinde olası kaza yaşanmaması için ekipler, kaza yerinde güvenlik tedbiri aldı.

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Sahibi ile birlikte kaza geçiren yavru köpeğe polis şefkati
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