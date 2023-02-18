Sahibine ulaşılamayan evlere ’Yıktırılacak’, tarihi yerlere ’İzinsiz müdahale edilemez’ yazısı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 2 büyük depremin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Kentteki yüzlerce bina, yerle bir olurken, yıkılanların çoğunda arama- kurtarma çalışmaları, yerini enkaz kaldırma çalışmasına bıraktı. Hasarlı bazı binalar için yıkım çalışmaları başlatıldı. Hasarlı binaları kontrol eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ulaşamadıkları mülk sahipleri için kapılarına kağıtlar yapıştırdı. 'Yıktırılacak Bina İlanen Bildiri Tutanağı' başlıklı yazıda, "Hatay ilimizde 06.02. tarihinde meydana gelen deprem afeti sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce yapılan hasar tespiti çalışmalarında can ve çevre güvenliği büyük risk görülen ve 'Yıktırılacak bina' statüsünde olan binalarla ilgili ikamet eden ev sahiplerine ulaşılamadığından kapısına asılmak suretiyle bildirimde bulunulmuştur" denildi.





Antakya ilçesindeki tarihi yapılar da deprem nedeniyle hasar gördü. Bazı tarihi yapılar yıkılırken bazılarında hasar oluştu. Kentte yıkım çalışmalarının başlamasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerince hasar gören tarihi alanlara müdahale edilmemesi için duvarlarına ve kapılarına 'Tescilli kültür varlığıdır. İzinsiz müdahale edilemez' yazıları asıldı.





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün kentte hasar gören tarihi alanları ziyaret etti. Bakan Ersoy, ziyaretinde, yanında bulunan bakanlık çalışanlarını yıkım sırasında tarihi alanlara müdahale edilmemesi konusunda uyardı. Bakan Ersoy, "Mülkiyeti şahıslara ait olan varlıkların koruma levhaları takılıyor. Enkaz kaldırılması sırasında yanlışlıkla kaldırılmaması için. Şehrin sit alanında kalan kısımlarında hem enkaz kaldırma hem yeniden yapılması kısmında bakanlığımız kontrolünde, öncülüğünde yapılacak" dedi.