Sahibinin dövdüğü köpeği duyarlı teyze kurtardı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda, gezdirdigi köpeğine sinirlenen sahibi, kapalı spor salonunun bahçesinde aniden köpeği dövmeye başladı.

O esnada bölgede bulunan yaşlı ve duyarlı bir kadın, hemen köpeğini döven kişinin yanına gelerek, "Köpeği niye dövüyorsun. O da bir canlı gel beni döv" diyerek tepki gösterdi.

Köpeğe tekme atan kişinin üzerine, "Bana vur, bana" diyerek yürüdü | Video

Yaşlı kadın ve çevredeki diğer insanlardan çekinen kişi köpeğini de alarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar bir başka vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili çalışma başlattı.