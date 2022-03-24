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Giriş Tarihi: 24.3.2022 14:12 Son Güncelleme: 24.3.2022 14:39

Sahibinin dövdüğü köpeği duyarlı teyze kurtardı

ABBAS ÇAKAR
Sahibinin dövdüğü köpeği duyarlı teyze kurtardı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda, gezdirdigi köpeğine sinirlenerek dövmeye  başlayan kişiye duyarlı bir  teyze "Niye dövüyorsun, o da bir canlı" diyerek engel oldu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda, gezdirdigi köpeğine sinirlenen sahibi, kapalı spor salonunun bahçesinde aniden köpeği dövmeye başladı.

O esnada bölgede bulunan yaşlı ve duyarlı bir kadın, hemen köpeğini döven kişinin yanına gelerek, "Köpeği niye dövüyorsun. O da bir canlı gel beni döv" diyerek tepki gösterdi.

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Yaşlı kadın ve çevredeki diğer insanlardan çekinen kişi köpeğini de alarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar bir başka vatandaş tarafından anbean kayıt altına alındı.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili çalışma başlattı.

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Sahibinin dövdüğü köpeği duyarlı teyze kurtardı
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