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Giriş Tarihi: 2.12.2021 11:56

Sahibiyle birlikte vergi yatırmaya gelen sevimli keçi ilgi odağı oldu

İHA
Sahibiyle birlikte vergi yatırmaya gelen sevimli keçi ilgi odağı oldu

Ankara'da Elif Sapmaz'ın vergi yatırmak için gittiği belediye binasına yanında götürdüğü Pamuk adlı keçi ilgi odağı oldu.

Elif Sapmaz, keçisi Pamuk ile yaptığı sabah yürüyüşünün ardından vergi borcunu yatırmak için Sincan Belediyesi'ne gitti. Sapmaz oturduğu sandalyede işlemlerin tamamlanmasını beklerken, sevimli keçisi de yanı başında meraklı gözlerle etrafı inceledi. Pamuk, kırmızı kurdelesi ve bembeyaz tüyleriyle çalışanların ilgi odağı oldu. İşlemlerin tamamlanmasından sonra belediye görevlileri Elif Sapmaz ile keçisi Pamuk'u yolcu etti.

"ŞAMPUANLA YIKIYORUM, BEBEKLER GİBİ BAKIYORUM"
Pamuk'a bebekleri gibi baktığını söyleyen Elif Sapmaz, "Haftada iki kez banyo yaptırıyorum. Şampuanla yıkıyorum, bebek gibi bakıyorum. Pamuk evladım gibi. Hep kucağımda getirdim götürdüm. Büyüyünce

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Sahibiyle birlikte vergi yatırmaya gelen sevimli keçi ilgi odağı oldu
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