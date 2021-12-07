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Giriş Tarihi: 7.12.2021 16:50 Son Güncelleme: 7.12.2021 17:00

Sahil Güvenlik dalış timine ‘Üstün Cesaret Takdiri’ ödülü

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Sahil Güvenlik dalış timine ‘Üstün Cesaret Takdiri’ ödülü

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK-20 Özel Dalış Timi, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) “Üstün Cesaret Takdiri” ödülü aldı.

Londra'da 6 Aralık'ta düzenlenen Uluslararası Denizcilik Ödülü töreninde Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK) ödül aldı.

Fatih/Samatya açıklarında alabora olan teknede arama kurtarma çalışmaları yürüten ve bir kazazedeyi sağ olarak kurtaran DEGAK-20 Özel Dalış Timi uluslararası ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde gösterilen videoda DEGAK-20 ekibini temsilen Doruk Durmuş Yıldız, Atakan Ömer Yenilmez, Erkan Baytekin ve Olcay İbrahim Temeloğlu'nun isimleri belirtilerek; balıkçı teknesinde mahsur kalan kazazadeyi kurtarmadaki cesaretleri ve kararlılıkları nedeniyle aday gösterildikleri ifade edildi.

Dalgıç ekibinin hayatta kalan 10 kişiyi kurtardığı ve bilinci kapalı bir mürettebat üyesini kurtarmaya yönelik arama kurtarma çalışmalarını yürüttüğü belirtilen videoda;

"Tamamen karanlıkta; yüzen nesneler ve dizel yakıt dâhil çok tehlikeli sualtı koşullarında, kabinde mahsur kalan ve yüzemeyecek durumda olan bir mürettebat üyesini kurtarmak için başarılı bir şekilde uygulanan zorlu bir plan ile kazazedelerin geri kalanlarını kurtardılar. Türkiye hükümetine böyle cesur adayları görevlendirdiği için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Ödül ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın vatandaşların güvenliği için yürüttüğü çalışmalar kapsamında küresel ölçekteki itibarı ve personelinin cesareti belgelendi.

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Sahil Güvenlik dalış timine ‘Üstün Cesaret Takdiri’ ödülü
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