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Giriş Tarihi: 1.8.2022 14:11 Son Güncelleme: 1.8.2022 14:37

Sahil güvenlik ekipleri iskele altında mahsur kalan köpeği kurtardı

İstanbul Emirgan’da iskele altında mahsur kalan köpeği Sahil Güvenlik'e bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri kurtardı. Köpeğin kurtarılma görüntülerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaştı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sahil güvenlik ekipleri iskele altında mahsur kalan köpeği kurtardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emirgan'da iskele altında mahsur kalan köpeğin DEGAK ekipleri tarafından kurtarılma görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.


Sahil güvenlik ekipleri iskele altında mahsur kalan köpeği kurtardı | Video

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Sahil Güvenlik'e bağlı DEGAK-04 ekiplerimiz Emirgan'da iskele altında mahsur kalan bir can dostumuzu kurtardı. Savunmasız, zor durumda kalan bir cana ulaşan her yardım eli içimizi ısıtıyor. Ekiplerimizi yürekten kutluyorum. İstanbul, can dostlarımızla güzel" ifadelerini kullandı.

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Sahil güvenlik ekipleri iskele altında mahsur kalan köpeği kurtardı
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