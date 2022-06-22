Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yıldönümüne renkli kutlama

VALİ YERLİKAYA, "DÜZENSİZ GÖÇ, KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİ VE DENİZ SINIRLARININ KORUNMASINDA YÜZ AKIMIZDIR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, en uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan 'Türkiye; endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz' ifadeleri aslında bir hedefi ve ideali işaret ediyor. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığımız; bilgisi, becerisi, donanımı ve yüksek disiplinli personeli ile bu hedefi ve ideali kendine rehber edindi. Ve geldiğimiz noktayı hepimiz görüyoruz. Denizlerimizin yılmaz koruyucuları olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız; düzensiz göç ve kaçakçılığın önlenmesinden arama-kurtarma faaliyetlerine, çevre ve doğal kaynaklarımızın korunmasına kadar başarılarıyla her zaman yüz akımız olmaya devam ediyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, sahil ve karasularımızın emniyetinin sağlanmasında, en büyük güvencemiz sizlersiniz. Kıymetli misafirler, mavi vatanımızın her damlasına düşen nazlı hilalimizin gölgesi yaşama sevincimizdir. Bu uğurda Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız 1041 personeliyle İstanbul'umuzun 515 km uzunluğundaki kıyı ve sahillerimizin güvenliği için canla başla görev yapıyor. Medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuzun huzuru, Dünya'nın gözbebeği Boğaz'ımız ve denizlerimizin güvenliği için üstün gayret ve fedakârlık gösteren Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın tüm mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.