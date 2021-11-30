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Giriş Tarihi: 30.11.2021 00:54

Sahil Güvenlik operasyonunda 55 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

İHA
Sahil Güvenlik operasyonunda 55 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin “Denize Nefes” isimli denetimlerinde 6 kişiye toplam 44 bin 182 lira idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen 55 kilogram deniz patlıcanı denize döküldü

"Denize Nefes" ismiyle başlatılan uygulamalarda Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı sevk ve idaresinde 6 Sahil Güvenlik botu, 3 kara aracı, 1 drone ve 71 personel görev aldı. 24 saat esasına göre gerçekleşen uygulamalarda 6 kişiye toplam 44 bin 182 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde İzmir limanına bağlı ahşap özel tekneye, 1 adet kompresöre, 4 takım dalış kıyafetine, 4 adet ağırlık kemerine, 5 çift palete, 3 çift gözlüğe, 2 adet el fenerine, 1 adet regülatöre, 2 çift patiğe, 2 adet şnorkele, 1 adet hava kazanına, 1 adet 100 metrelik hortuma el konuldu. Ele geçirilen 55 kilogram deniz patlıcanının denize döküldüğü denetimlerin süreceği bildirildi.

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Sahil Güvenlik operasyonunda 55 kilo deniz patlıcanı ele geçirildi
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