Sahil hattındaki değnekçilere gözaltı: 152 bin 985 lira ceza kesildi

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek'te korsan otoparkçılık yapan kişileri tespit etti. "Değnekçi" olarak adlandırılan söz konusu kişilerin sokaklara araçlarını park eden sürücülerden usulsüz olarak ücret talep ettikleri ve aldıkları saptandı. Bazı mekanlarda "Vale" olarak görev yapan kişilerin de mekan müşterilerinin araçlarını sokaklara park ettikleri ve adeta otoparka dönüştürdükleri bazı sokakları trafiğe kapattıkları saptandı. 12 korsan otoparkçı yakalanarak gözaltına alındı ve 12 değnekçiye toplamda 152 bin 985 lira idari para cezası kesildi.