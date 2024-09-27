Sahilde çekilen hatıra fotoğrafıyla yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, hırsızlık suçundan hakkında 8 adet suçtan kesinleşmiş 21 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Gürcü E.'yi yakalamak için ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda şüphelinin suçunu bilmesi nedeniyle uzun süredir kaçtığı ve 2020 yılında oğlunun yakalanması üzerine tamamen Bursa'yı terk ederek İstanbul'a yerleştiği bilgisine ulaşıldı. Kadın hırsızın İstanbul'da ise ablası Aslı E.'nin kimlik bilgileri ile dolaştığı öğrenildi.

TEK KARE FOTOĞRAF DOSYAYI ÇÖZDÜ

Aranan Gürcü E'nin, sistemdeki son fotoğrafının 2016 yılına ait olması yakalanmasını zorlaştırdı. Ancak ekipler, Gürcü E.'nin eşi Orhan E.'nin 2023 yılında cezaevinden salındığı ve Gemlik ilçesi Kumla sahilinde çektirdiği hatıra fotoğrafına ulaştı. Bu fotoğraftan yola çıkan ekipler, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda bölgeyi mercek altına aldı. Gürcü E, Gemlik ilçesinde torunuyla birlikte bir marketten alış veriş yaparken yakalandı. Gözaltına alınan Gürcü E. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.