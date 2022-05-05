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Giriş Tarihi: 5.5.2022 09:14

Sahilde dedektörle altın arıyor

İHA
Sahilde dedektörle altın arıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Murat Serdar, insanların sezon boyunca denize düşürerek kaybettikleri ziynet eşyalarını ve değerli metalleri suyun metrelerce altında özel detektörü ile bulup tekrar gün yüzüne çıkartıyor.

Özellikle yazın milyonlarca insanı sahillerde ağırlayan Edremit ilçesinde yaşayan Murat Serdar, ilginç hobisi ile hem zaman geçiriyor hem de para kazanıyor. Sezon sonunda özel donanımlı ekipmanları ile suya giren Serdar, sahil bölgelerinde detektörle tarama yaparak kayıp ziynet eşyalarını ve değerli metalleri bularak nakde çeviriyor.

Murat Serdar, "Geçen yazdan beri detektörle su altında değerli eşya araması yapıyorum. Hobimi gerçekleştiriyorum. Genelde düşürülen. kaybedilen ziynet eşyaları altın, gümüş yüzük, onun gibi şeyler. Genelde yazın kalabalık oluyor. Sonbahar bu işin tam zamanı. İnsanlar çekildikten sonra bu işin tam yapılacağı zaman. Nadiren de olsa altın bulduğun da oluyor. Gümüş buluyoruz. Bozuk para çok çıkıyor. Balıkçıların olta kurşunları çok çıkıyor" dedi.

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Sahilde dedektörle altın arıyor
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